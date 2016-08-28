Агнешка Радванска: "Рада, что Энен больше не играет в теннис"

Полячка Агнешка Радванска, одержавшая победу на турнире в Нью-Хейвене, поздравила свою соперницу по финалу Элину Свитолину с отличным выступлением на турнире. Радванска отметила, что Свитолина сделала отличный ход, пригласив экс-первую ракетку мира Жюстин Энен в качестве личного консультанта.

- Хотелось бы поздравить Элину с невероятной неделей, - цитирует официальный сайт WTA Радванску. - У нее собралась отличная команда, особенно с Жюстин Энен в качестве консультанта. Однажды я смогла взять только три гейма в нашей очной встрече, так что я рада, что она больше не выступает.