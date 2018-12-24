Агнешка Радванска: "Либо я играю на самом высоком уровне, либо вообще не играю"

Финалистка Уимблдона-2012, экс-вторая ракетка мира полька Агнешка Радванска прокомментировала свое решение о завершении карьеры в возрасте 29-лет. Она рассказала, что думала об этом очень долгий промежуток времени.

– Я думала об этом очень долго, – приводит Tennis World слова Радвански. – Поверьте, это не опрометчивое решение. Я неделями боролась со своими мыслями. Я рассматривала все варианты. Я консультировалась с врачами, физиотерапевтами, и мы проанализировали мою текущую ситуацию со здоровьем со всей моей командой. После консультаций я пришла к выводу, что перестраивать все за полгода на траве бессмысленно.

Либо я играю на самом высоком уровне, либо вообще не играю. Из-за проблем с моей ногой, общей слабости моего тела и многих других проблем, я не смогу быть конкурентоспособной. К счастью, я больше не чувствую боли в ноге 24 часа в сутки. До недавнего времени я просыпалась посреди ночи от судорог. В ноябре прошлого года я с друзьями поехала в Татры (горный хребет) и боль мгновенно вернулась.

Женский теннис очень сильно изменился. 10-12 лет назад не было той соревновательности и конкуренции, как сейчас. Поэтому мне приходилось на всех турнирах быть готовой на 100 процентов.

В своей карьере Радванска завоевала 20 титулов в одиночном разряде. Самые крупные – на супертурнире в Майами (2012), итоговом чемпионате-2015 и в Пекине (2011, 2016). С 2011 по 2016-й она неизменно завершала сезон в топ-10, четырежды – в первой пятерке мирового рейтинга. Также в активе польки два парных титула.

Летом 2017 года Радванска вышла замуж за своего спарринг-партнера Давида Цельта.

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