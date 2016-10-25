Агнешка Радванска: "Хорошо, что Кузнецова отрезала себе волосы, а не что-то еще"

Польская теннисистка Агнешка Радванска после матча против Светланы Кузнецовой (5:7, 6:1, 5:7) на итоговом турнире WTA отметила, что не видела момента, в котором россиянка отрезала себе волосы. Кузнецова ножницами поправила свою прическу в третьем сете.

- Я этого даже не заметила, - приводит WTA слова Радвански. - Хорошо, что Света обрезала только волосы, а не что-то еще. Волосы не слишком нужны для тенниса. Я обидно проиграла этот матч. Были шансы и в первом сете, и в третьем, но я их не использовала. Кузнецова наказала меня за это.