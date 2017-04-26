Агент Шараповой получил выговор от WTA за высказывания о Возняцки и Радванской

Макс Айзенбад, агент Марии Шараповой, получил выговор от главы WTA Стива Саймона за резкие высказывания об Агнешке Радванской и Каролин Возняцки. Ранее спортсменки заявили, что Шараповой не должны давать wild card на турниры "Большого шлема".

После этого Айзенбад заявил, что "все эти середняки, вроде Возняцки и Радванской, которые никогда не выигрывали таких турниров и серьезно уступают молодому поколению, просто пытаются сделать так, чтобы Мария не сыграла в Париже. Это их последний шанс выиграть титул".

– Разговаривал ли я на эту тему с Айзенбадом? Да, – цитирует Sportsmail Саймона. – Вопрос решается за закрытыми дверями. Сама тема для разговора исчерпана.

Напомним, что сегодня в 19.30 по московскому времени Шарапова начнет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации. Соперницей россиянки на турнире в Штутгарте будет 34-летняя итальянка Роберта Винчи. "СЭ" проведет прямую трансляцию игры.