19:23 | ТЕННИС — WTA

Адвокат Шараповой считает: решение CAS доказывает, что Шарапова не жульничала

0
0
0

Адвокат Марии Шараповой Джон Хэггерти остался доволен решением CAS о сокращении дисквалификации спортсменки с двух лет до 15 месяцев. Он подчеркнул, что россиянка с нетерпением ждет своего возвращения на корт, что станет возможным с 26 апреля 2017 года.

"Я в восторге от решения CAS. Не только значительное сокращение срока дисквалификации, но и формулировка решения дает понять, что Мария не жульничала и не принимала допинг преднамеренно. Самая сложная часть этого дела заключалась в том, чтобы провести последние четыре месяца, решая это неаккуратно вынесенное ITF решение. CAS все прояснил, к счастью. Мария очень счастлива и с нетерпением ждет возможности снова играть в теннис", – приводит "Р-Спорт" слова Хэггерти.

Опрос

Считаете ли вы решение CAS по Шараповой справедливым?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161004/1110329486.html

0
0
0
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ