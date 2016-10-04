Адвокат Шараповой считает: решение CAS доказывает, что Шарапова не жульничала

Адвокат Марии Шараповой Джон Хэггерти остался доволен решением CAS о сокращении дисквалификации спортсменки с двух лет до 15 месяцев. Он подчеркнул, что россиянка с нетерпением ждет своего возвращения на корт, что станет возможным с 26 апреля 2017 года.

"Я в восторге от решения CAS. Не только значительное сокращение срока дисквалификации, но и формулировка решения дает понять, что Мария не жульничала и не принимала допинг преднамеренно. Самая сложная часть этого дела заключалась в том, чтобы провести последние четыре месяца, решая это неаккуратно вынесенное ITF решение. CAS все прояснил, к счастью. Мария очень счастлива и с нетерпением ждет возможности снова играть в теннис", – приводит "Р-Спорт" слова Хэггерти.