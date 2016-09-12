Адвокат Шараповой не ждет решения CAS по делу теннисистки до 19 сентября

Адвокат россиянки Марии Шараповой Джон Хэггерти не ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу спортсменки раньше 19 сентября. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала спортсменку на два года за употребление мельдония. 29-летняя теннисистка подала апелляцию в CAS.

Позже CAS объявил, что Шарапова и ITF договорились отложить рассмотрение апелляции до сентября. Ожидалось, что решение будет опубликовано до 19 сентября.

"Я не жду решения CAS по делу Марии Шараповой до 19 сентября", - приводит "Р-Спорт" слова Хэггерти.