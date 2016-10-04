Адвокат Шараповой: "ITF лгала, что предупреждала Марию по поводу мельдония пять раз"

Адвокат россиянки Марии Шараповой Джон Хэггерти подчеркнул, что Международная федерация тенниса (ITF) лгала, заявляя, что предупреждала спортсменку о запрете мельдония. По его словам, это следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который сократил дисквалификацию Шараповой до 15 месяцев. Шарапова сможет вернуться на корт с 26 апреля 2017 года.

– Из решения CAS ясно, что утверждения ITF о том, что Марию пять раз предупреждали об изменении правил относительно мельдония, являются ложью, – цитирует "Р-Спорт" Хэггерти.