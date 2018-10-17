Абдураимова и Калинская обыграли Родину и Томлянович в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"

Нигина Абдураимова и Анна Калинская (Узбекистан/Россия) обыграли пару Евгения Родина/Айла Томлянович (Россия/Австралия) в 1/4 финала парного турнира "ВТБ Кубка Кремля" - 4:6, 6:1, 10:6.
В полуфинале победительницы сыграют с дуэтом Дарья Юрак (Хорватия)/Ралука Олару (Румыния).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Нигина Абдураимова/Анна Калинская (Узбекистан/Россия, WC) - Евгения Родина/Айла Томлянович (Россия/Австралия) - 4:6, 6:1, 10:6
Дополнительная информация
Загрузка...