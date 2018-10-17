19:58 17 октября | Теннис — WTA

Абдураимова и Калинская обыграли Родину и Томлянович в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"

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Нигина Абдураимова и Анна Калинская (Узбекистан/Россия) обыграли пару Евгения Родина/Айла Томлянович (Россия/Австралия) в 1/4 финала парного турнира "ВТБ Кубка Кремля" - 4:6, 6:1, 10:6.

В полуфинале победительницы сыграют с дуэтом Дарья Юрак (Хорватия)/Ралука Олару (Румыния).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Нигина Абдураимова/Анна Калинская (Узбекистан/Россия, WC) - Евгения Родина/Айла Томлянович (Россия/Австралия) - 4:6, 6:1, 10:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2018/12/

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