16-летняя Анисимова прервала 14-матчевую победную серию Квитовой

16-летняя американская теннисистка российского происхождения Аманада Анисимова, получившая wild card на турнире в Индиан-Уэллсе, прервала 14-матчевую победную серию 9-й ракетки мира чешки Петры Квитовой. В матче третьего круга она одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 11 минут.

В четвертом круге Анисимова встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) - Каролина Плишкова (Чехия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США, WC) - Петра Квитова (Чехия, 9) - 6:2, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 6:2, 6:2