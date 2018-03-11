16-летняя Анисимова прервала 14-матчевую победную серию Квитовой

16-летняя американская теннисистка российского происхождения Аманада Анисимова, получившая wild card на турнире в Индиан-Уэллсе, прервала 14-матчевую победную серию 9-й ракетки мира чешки Петры Квитовой. В матче третьего круга она одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 11 минут.
В четвертом круге Анисимова встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) - Каролина Плишкова (Чехия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Аманда Анисимова (США, WC) - Петра Квитова (Чехия, 9) - 6:2, 6:4
Маркета Вондроушова (Чехия) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 6:2, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ