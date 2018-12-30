Звонарева, Павлюченкова и Родина вышли во второй раунд турнира в Шэньчжэне

Российские теннисистки Вера Звонарева, Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина одержали победы в своих матчах в 1/16 финала турнира Shenzhen Open в Китае.

Звонарева в двух сетах переиграла тайскую теннисистку Луксику Кумхум (6:3, 6:3), Павлюченкова разгромила румынку Анну Богдан (6:0, 6:1), а Родина одолела на тай-брейке спортсменку из Казахстана Зарину Дияс (3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

В 1/8 финала Павлюченко может встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой или с теннисисткой из Румынии Ириной-Кармелой Бегу. Звонаревой предстоит сыграть с победительницей пары Ивана Йорович (Сербия) – Каролин Гарсия (Франция), а Родина померяется силами либо с Элисон Риск из США, либо с китаянкой Ван Цян.