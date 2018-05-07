Зверев остался 5-м в чемпионской гонке ATP

Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР. Первое место занимает швейцарец Роджер Федерер.

Вторым идет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро. На третьем месте испанец Рафаэль Надаль. Немец Александр Зверев, выигравший накануне турнир в Мюнхене, остался 5-м. Лучший среди россиян Карен Хачанов занимает 25-е место. На 34-м месте Даниил Медведев.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 7 мая

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110 очков

2 (2). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2120

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 1860

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 1650

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 1535

6 (6). Чхун Хен (Южная Корея) – 1370

7 (7). Григор Димитров (Болгария) – 1255

8 (8). Джон Изнер (США) – 1085

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1070

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1040...

25 (24). Карен Хачанов (Россия) – 620...

34 (30). Даниил Медведев (Россия) – 532...

45 (41). Андрей Рублев (Россия) – 440..

72 (68). Евгений Донской (Россия) – 302...

116 (105). Алексей Ватутин (Россия) - 210

162 (150). Михаил Южный (Россия) - 143