Зверев и Кольшрайбер вышли в полуфинал турнира в Мюнхене

Завершились матчи 1/4 финала турнира АТР в Мюнхене (Германия).
В полуфинал пробились немцы Александр Зверев, Филипп Кольшрайбер и Максимилиан Мартерер, а также Чон Хен из Южной Кореи.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open by FWU
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чон Хен (Корея, 4) - Мартин Клижан (Словакия, Q) - 6:3, 6:4
Александр Зверев (Германия, 1) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:3, 6:2
Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) - 6:4, 6:4
Максимилиан Мартерер (Германия) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:3, 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ