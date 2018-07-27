Злоумышленники похитили дедушку жены Джоковича ради выкупа в 2 миллиона евро

Дедушку жены теннисиста Новака Джоковича Милослава Радисавлевича похитили в Сербии в ночь с 25 на 26 июля, сообщает национальная газета Blic.

Нападение устроили двое неизвестных в масках, которые залезли в дом 85-летнего мужчины в три часа ночи и потребовали с него деньги. Дед жены Джоковича отказался их отдавать, поэтому его увезли в поле, находящееся в нескольких километрах от дома, забрав у него 260 долларов и мобильный телефон.



Злоумышленники отправили сообщение Джоковичу с требованием заплатить 2 миллиона евро. Радисавлевича случайно нашел местный житель. Пострадавший был прикован к бетонному электрическому столбу на кукурузном поле. В настоящее время полиция сейчас ищет преступников.