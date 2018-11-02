"Затаилась, но не пропала". Веснина о своей беременности

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о том, как проводит время в ожидании ребенка. Олимпийская чемпионка в парном разряде перестала профессионально тренироваться и стала больше времени уделять своему здоровью. Спортсменка объявила о беременности в начале октября.

- Тихие и спокойные моменты приближают нас к истинной цели нашей души, - написала Веснина в Инстаграме. - Затаилась, но не пропала. Читаю много книг, запаслась всевозможными маслами и кремами, много плаваю и гуляю. Спорта поубавилось в жизни, но активность стараюсь не терять.

В 2016 году Веснина выиграла золото Олимпийских игр в Рио в паре с Екатериной Макаровой. Будущая мама является победительницей трех турниров "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2013, Открытый чемпионат США-2014, Уимблдонский турнир-2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2016). На корт она не выходит с конца июня 2018 года.