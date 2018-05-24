Загитова обошла Медведеву в рейтинге самых популярных спортсменок

Американская теннисистка Серена Уильямс возглавила рейтинг самых популярных спортсменок 2018 года по версии ESPN. Второе место у россиянки Марии Шараповой, третье - у Винус Уильямс.

Рейтинг был составлен на основе трех критериев - частота поисковых запросов, количество подписчиков в соцсетях и рекламные контракты.

В рейтинге из 25 спортсменок, кроме Шараповой, еще две россиянки - фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Олимпийскую чемпионку Пхенчхана поставили на 20-е место, серебряную призерку - на 22-е.