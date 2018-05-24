Загитова обошла Медведеву в рейтинге самых популярных спортсменок

Американская теннисистка Серена Уильямс возглавила рейтинг самых популярных спортсменок 2018 года по версии ESPN. Второе место у россиянки Марии Шараповой, третье - у Винус Уильямс.
Рейтинг был составлен на основе трех критериев - частота поисковых запросов, количество подписчиков в соцсетях и рекламные контракты.
В рейтинге из 25 спортсменок, кроме Шараповой, еще две россиянки - фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Олимпийскую чемпионку Пхенчхана поставили на 20-е место, серебряную призерку - на 22-е.
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goranovanina
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelminot
02:03
delacrua
и правильно. бабу сян гнать теперь надо на все 4 стороны.
00:56