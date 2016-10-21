"Йокерит" прервал трехматчевую победную серию "Спартака"

"Йокерит" на своем льду нанес поражение "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Москвичи прервали свою серию из трех побед подряд.

"Йокерит" набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице западной конференции. "Спартак" с 29 баллами идет 11-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Спартак" (Москва) – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Геноуэй – 3 (Йормакка), 2:06 – 1:0. Анттила – 3 (Виртанен), 35:16 – 2:0. Бондарев – 2 (Плотников), 41:53 – 2:1. Геноуэй – 4 (бол.), 49:44 – 3:1. Стоа – 11 (бол., Лещенко), 56:57 – 3:2.

Вратари: Запольски – Беспалов (56:10 – 56:57, 58:59).

Штраф: 6 – 36.

Броски: 23 (11+9+3) – 27 (7+10+10).

Судьи: Бондарь, Васильев.

21 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.