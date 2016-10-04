16:54 | ТЕННИС

WTA поддерживает решение о сокращении дисквалификации Шараповой

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Исполнительный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон поддерживает сокращение срока дисквалификации Марии Шараповой и ждет ее возвращения на корт. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Теннисная антидопинговая программа (TADP) провела всеобъемлющий и справедливый процесс, мы поддерживаем финальный результат, – цитирует пресс-служба WTA Саймона. – Мы довольны тем, что процесс завершен и с нетерпением ждем возвращения Марии на корт в 2017 году.

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