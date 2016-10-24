17:37 | ТЕННИС

WTA контролирует ситуацию с угрозами в адрес Свитолиной

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Татьяна ГОЛОВИН, Элина СВИТОЛИНА, Светлана КУЗНЕЦОВА, Николай ДАВЫДЕНКО.Любовь, деньги, политика. 5 громких теннисных скандалов

Женская теннисная ассоциация (WTA) делает все необходимое для предотвращения любых форм воздействия и угроз в отношении игроков, в частности в ситуации с украинкой Элиной Свитолиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA. Здоровье и безопасность теннисисток являются одними из важнейших аспектов в работе WTA. Организация делает все необходимое, чтобы предотвратить любые формы воздействия и угроз в отношении игроков.

Напомним, что 21 октября после поражения в полуфинале "Кубка Кремля" от россиянки Светланы Кузнецовой украинская теннисистка сообщила, что перед матчем в ее адрес поступали угрозы от неизвестных лиц. Организаторы турнира заявили, что проведут разбирательство по поводу поступавших угроз.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3729917

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

ну да, давайте запретим социальные сети чтобы всякие дебилы не писали спортсменам))

17:57

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