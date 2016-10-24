WTA контролирует ситуацию с угрозами в адрес Свитолиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) делает все необходимое для предотвращения любых форм воздействия и угроз в отношении игроков, в частности в ситуации с украинкой Элиной Свитолиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA. Здоровье и безопасность теннисисток являются одними из важнейших аспектов в работе WTA. Организация делает все необходимое, чтобы предотвратить любые формы воздействия и угроз в отношении игроков.

Напомним, что 21 октября после поражения в полуфинале "Кубка Кремля" от россиянки Светланы Кузнецовой украинская теннисистка сообщила, что перед матчем в ее адрес поступали угрозы от неизвестных лиц. Организаторы турнира заявили, что проведут разбирательство по поводу поступавших угроз.