Возняцки переиграла Соболенко и выиграла турнир в Истборне

Датчанка Каролин Возняцки стала победительницей турнира в Истборне (Великобритания), переиграв в финале белоруску Арину Соболенко (7:5, 7:6 (7:5). Этот титул стал 29-м в карьере Возняцки и вторым на травяных кортах. Отметим, что первую победу на траве датчанка праздновал здесь же в Истборне девять лет назад.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 7:5, 7:6 (7:5)