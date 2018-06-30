16:44 | Теннис

Возняцки переиграла Соболенко и выиграла турнир в Истборне


Датчанка Каролин Возняцки стала победительницей турнира в Истборне (Великобритания), переиграв в финале белоруску Арину Соболенко (7:5, 7:6 (7:5). Этот титул стал 29-м в карьере Возняцки и вторым на травяных кортах. Отметим, что первую победу на траве датчанка праздновал здесь же в Истборне девять лет назад.

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Nature Valley International 

Призовой фонд 852 564 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Финал 

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 7:5, 7:6 (7:5)

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