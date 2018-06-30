Возняцки переиграла Соболенко и выиграла турнир в Истборне

Датчанка Каролин Возняцки стала победительницей турнира в Истборне (Великобритания), переиграв в финале белоруску Арину Соболенко (7:5, 7:6 (7:5). Этот титул стал 29-м в карьере Возняцки и вторым на травяных кортах. Отметим, что первую победу на траве датчанка праздновал здесь же в Истборне девять лет назад.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Каролин Возняцки (Дания, 1) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 7:5, 7:6 (7:5)
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