Владимир Камельзон: "Увы, вернуть Бублика уже нельзя"

Тренер сборной России Владимир Камельзон назвал 19-летнего Александра Бублика, который в дальнейшем будет на официальных турнирах выступать за Казахстан, самым прогрессирующим российским игроком, а также сообщил, что в России предпринимали попытки удержать теннисиста.

– Он был самым прогрессивным. Вели переговоры с отцом, чтобы он выступал за Россию. Но я знал, что какие-то переговоры за спиной идут с Казахстаном. Я это все разгадал. Говорят же, что у меня глаза на затылке. Но поставить точку над i мы, к сожалению, не смогли. Я все сделал, чтобы этот игрок выступал на Кубке Дэвиса. Увы, вернуть Бублика уже нельзя. Я больше контактировал с самим игроком, но там все решает отец. Все равно буду грудью стоять, чтобы ему давали wild card на российские турниры. В паре с Рублевым они могли стать первой парой мира.