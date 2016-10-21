21:38 | ТЕННИС

Владимир Камельзон: "Свитолиной никто не угрожал. Ерунда это все"

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Заслуженный тренер России и Украины по теннису Владимир Камельзон считает, что украинская теннисистка Элина Свитолина не получала угроз во время "Кубка Кремля". Ранее Свитолина рассказала, что перед матчем со Светланой Кузнецовой получала угрозы в свой адрес.

– Она может придумать все, что хочет, – приводит "Р-Спорт" слова Камельзона. – Это же идет и в хоккее, и в футболе. Это все от политики. Если бы Свитолина выиграла, не было бы таких разговоров. Я ей не верю. Угроз никаких ей не поступало. У нас мирная обстановка на "Кубке Кремля". Никто ее не обижал. У нас хорошая охрана, всех охраняют одинаково. За нее точно так же болели, когда у нее все получалось. Я не приемлю такие оправдания. В теннисе ведь не бывает второго. У проигравшего обязательно что-то болит или еще что-то. Думаю, все это ерунда.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161021/1111122266.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Так евреи считают,что угрожать могут только им.

22:55

+-=0

PitersS, туп.ой ид.от ты думаешь, она дала камельзону свой телефон посмотреть ???

22:29

PitersS

+-=0.......А ты, ноль без палочки откуда знаешь, знает он или нет? Такой же ид..от!

22:07

+-=0

старый ид..от, ну ты то откуда знаешь???!!!

22:04

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