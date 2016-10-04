Владимир Камельзон: "Решение CAS дает возможность восстановить доброе имя Шараповой"

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон считает, что дисквалификация Марии Шараповой была придумана, чтобы уничтожить спортсменку. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев.

– Решение CAS дает возможность восстановить доброе имя Шараповой, которая является теннисисткой планеты, – приводит слова Камельзона "Р-Спорт". – Шарапова – уникальная и гениальная теннисистка, которая представляет не только Россию и Америку, но и весь мир. Она честная настоящая русская девушка, волевая и умеющая бороться. Перенести такой удар, который нанесла WADA и ITF, а этому удару нет оправдания, здесь не было ничего кроме политики. Всю эту проблему придумали для того, чтобы уничтожить великую спортсменку.