Винус Уильямс выступит на Уимблдоне, несмотря на расследование

Винус Уильямс сыграет на Уимблдоне, несмотря на судебное разбирательство, сообщает AP. Американская теннисистка получила 10-й номер посева, на старте турнира она проведет матч против Элисе Мертенс 3 июля.
Напомним, Уильямс-старшая стала участницей ДТП со смертельным исходом. 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс в машину теннисистки врезался другой автомобиль. Его пассажир Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Супруга Барсона, которая управляла машиной, получила множественные переломы.
По итогам расследования Винус Уильямс была признана виновной. Отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотиков. Также подчеркивается, что спортсменка во время вождения не отвлекалась на гаджеты. Ранее адвокат Уильямс-старшей назвал случившееся несчастным случаем. Жена погибшего, в свою очередь, заявила, что теннисистка нарушила ПДД.
Romka3101
Убийце можно,а Маше,с практически повсюду разрешённым мельдонием,не можно. Окститесь,садомиты
01:01
pushgun
Как это не обнаружено наркотиков, а где же они? Которая там из сестер принимала кокаин в соревновательный период с разрешения ВАДА?
00:56
Thomas_Boy_
Мы с тобой в Америке, вот куда попали мы (с).
00:34
jаhlexx
Кто ж там своих, тем более гориллоподобных, отстранит то ребята...
00:33