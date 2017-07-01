Винус Уильямс выступит на Уимблдоне, несмотря на расследование

Винус Уильямс сыграет на Уимблдоне, несмотря на судебное разбирательство, сообщает AP. Американская теннисистка получила 10-й номер посева, на старте турнира она проведет матч против Элисе Мертенс 3 июля.

Напомним, Уильямс-старшая стала участницей ДТП со смертельным исходом. 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс в машину теннисистки врезался другой автомобиль. Его пассажир Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Супруга Барсона, которая управляла машиной, получила множественные переломы.

По итогам расследования Винус Уильямс была признана виновной. Отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотиков. Также подчеркивается, что спортсменка во время вождения не отвлекалась на гаджеты. Ранее адвокат Уильямс-старшей назвал случившееся несчастным случаем. Жена погибшего, в свою очередь, заявила, что теннисистка нарушила ПДД.

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