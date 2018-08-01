Винус Уильямс: "Все любят Серену и Роджера"

Американка Винус Уильямс заявила: никто не хочет, чтобы ее сестра Серена Уильямс и швейцарец Роджер Федерер завершили карьеру.

– Никто не хочет, чтоб Роджер Федерер завершал карьеру, все хотят, чтоб он остался, – цитирует Tennis World Уильямс. – Все хотят наблюдать за его теннисом, все его любят. Серену тоже. Это огромный плюс для тенниса: видеть этих легендарных спортсменов, с которыми никто не хочет прощаться.

36-летний швейцарец Федерер снялся с турнира Rogers Cup, который пройдет с 6 по 12 августа в Торонто. Серена Уильямс потерпела поражение от британки Йоханны Конты (1:6, 0:6) в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе, ставшее самым крупным для 36-летней спортсменки.