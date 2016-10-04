Виктор Янчук: "Шарапова подготовится к Roland Garros, вопрос в ее психологическом состоянии"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Мария Шарапова чисто технически успеет подготовиться к Открытому чемпионату Франции, но ее психологическое состояние оставляет вопросы. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Чисто технически она успеет подготовиться, все-таки можно тренироваться довольно много и правильно, и у нее есть опыт, – цитирует "Р-Спорт" Янчука. – Как говорится, мастерство не прогуляешь и не пропьешь. Оно как было у нее, так и есть. Другое дело – психологическое состояние. Ей надо сыграть, конечно, турнира 3-4 до Roland Garros, чтобы войти в соревновательную струю. Это самый трудный вопрос, потому что она и так срывалась и не была уверенной в себе иной раз.

Начинать всегда труднее после перерыва. Объективно и теоретически она может, но как практически это будет выглядеть – не знаю. Не оробеет ли она, не перегорит ли – тут вопросы психологического порядка.