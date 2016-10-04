Виктор Янчук: "Решение CAS по Шараповой - запоздалое"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что возвращение Марии Шараповой дает большие надежды на будущее спортсменки. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Шарапова сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– На мой взгляд, решение CAS запоздалое, – сказал Янчук. – Вся ситуация – больше негативное стечение обстоятельств, нежели вина Шараповой. Такой вердикт арбитража не способен компенсировать всех ее потерь, но все же дает надежду на будущее. Думаю, она еще сможет завоевать 1 - 2 "Больших шлема". Конечно, первый старт на крупных турнирах после возвращения в спорт станет для Марии трудным. Времени для тренировок не так много, однако нужно не только вернуться в рабочее состояние, но и войти в психологию матча. После длительного перерыва это весьма сложно сделать. Когда теннисистка проведет соревнований 5 - 6, будет чувствовать себя увереннее. Скорее всего, удачным для нее станет выступление на "Уимблдоне". Вероятно, Шарапова сможет показать лучший результат. Я в нее верю! (Любовь КОНЯЕВА)