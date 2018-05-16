Веснина уступила Винус Уильямс во втором раунде турнира в Риме

Российская теннисистка Елена Веснина проиграла американке Винус Уильямс (2:6, 6:4, 5:7) во втором раунде турнира WTA в Риме (Италия). Игра продолжалась два часа и 13 минут.
В следующем раунде американка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая обыграла другую представительницу России Светлану Кузнецову.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Винус Уильямс (США, 8) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 6:2, 4:6, 7:5
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shpasic
долго промурыжила)
20:58
За Арсеналий с децтва!))
Знай своё место, айдэкалка!) Вторая пошла!)
20:50