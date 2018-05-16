Веснина уступила Винус Уильямс во втором раунде турнира в Риме

Российская теннисистка Елена Веснина проиграла американке Винус Уильямс (2:6, 6:4, 5:7) во втором раунде турнира WTA в Риме (Италия). Игра продолжалась два часа и 13 минут.

В следующем раунде американка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая обыграла другую представительницу России Светлану Кузнецову.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Винус Уильямс (США, 8) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 6:2, 4:6, 7:5