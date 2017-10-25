Веснина и Павлюченкова - в числе участниц "малого" итогового турнира в Жухае

Организаторы "малого" итогового турнира в Жухае, который пройдет с 31 октября по 5 ноября, назвали полный состав участниц. В него вошли две россиянки – Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова. Также в состязаниях примут участие Кристина Младенович, Коко Вандевэй, Слоан Стивенс, Анастасия Севастова, победительница "ВТБ Кубка Кремля" Юлия Гергес и ее соотечественница, экс-первая ракетка мира Ангелик Кербер, Эшли Барти, Магдалена Рыбарикова, Барбора Стрыцова и Пэн Шуай.

Веснина в нынешнем сезоне выиграла крупный супертурнир в Индиан-Уэллсе и на данный момент занимает 17-е место в рейтинге WTA. На этой неделе она выступает на итоговом турнире в Сингапуре в паре с Екатериной Макаровой. Россиянкам предстоит защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне. Павлюченкова, в свою очередь, одержала три турнирные победы – в Монтеррее, Рабате и Гонконге - и стала 14-й ракеткой мира.