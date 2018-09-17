Вавринка поделился мнением о Хачанове

Экс-третья ракетка мира, финалист турнира в Санкт-Петербурге 2016 года Стэн Вавринка, переигравший в понедельник в первом круге St.Petersburg Open-2018 словенца Альяжа Бедене (7:5, 7:6 (7:6)) рассказал о стартовом матче на турнире и поделился ожиданиями от встречи с первой ракеткой России Кареном Хачановым во втором круге.

- Это был тяжелый матч, но общий уровень, я бы сказал, был высоким. Я уступал в первом сете 3:5 и хорошо поборолся. Первый матч никогда не бывает простым, ведь нужно прочувствовать условия. Доволен, что одержал победу, - сказал Вавринка.

- Два года назад вы играли в финале турнира в Санкт-Петербурге два года назад. Можете сравнить свои нынешние ощущения с теми?

- Турнир хорошо организован. Условия для игроков стали еще лучше, чем два года назад. Возможно, покрытие стало чуть быстрее. Я очень рад, что вернулся. Мне нравится этот турнир и этот прекрасный город. Приятно выступать здесь. Хорошо, что у меня будет еще один матч.

- Вам предстоит сыграть с Кареном Хачановым во втором круге. Кто на ваш взгляд будет фаворитом?

- Это, без сомнений, будет интересный матч. Он играет дома, публика будет за него. Он молодой парень, заметно прибавил в последнее время. Он хорошо выступил на US Open. В то же время он хороший человек. Мы знаем друг друга достаточно хорошо. Знаю, что против него будет тяжело, но я буду стараться получать удовольствие. (Мария Никулашкина)

Все о теннисе - здесь