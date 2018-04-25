Вандевеге вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Американка Коко Вандевеге победила соотечественницу Слоан Стивенс в первом круге турнира в Штутгарте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:0. Во втором круге она встретится с немкой Лаурой Зигемунд.

В другом матче представительница Казахстана Зарина Дияс победила немку Карина Виттхефт также в двух сетах - 6:3, 6:2. Во втором круге Дияс сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 750 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Коко Вандевеге (США, WC) - Слоан Стивенс (США, 7) - 6:1, 6:0



Зарина Дияс (Казахстан, Q) - Карина Виттхефт (Германия, LL) - 6:3, 6:2