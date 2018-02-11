Вандевеге обыграла Хогенкамп в четвертьфинале Кубка федерации

Американка Коко Вандевеге принесла своей стране второе очко в четвертьфинале Кубка федерации. Со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 она победила голландку Ришел Хогенкамп. Во втором сете Хогенкамп вела 3:1, но Вандвеге отыграла подачу и выиграла в решающем сете. Таким образом, счет в матче США – Голландия после первого дня стал 2-0.

Кубок федерации. Мировая группа

Одиночный разряд

Четвертьфинал

США - Голландия

Коко Вандевеге - Ришел Хогенкамп - 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.