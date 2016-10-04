19:21 | ТЕННИС

ВАДА признает решение CAS сократить дисквалификацию Шараповой

0
0
0
1

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) принимает и уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Сегодня CAS сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

ВАДА признает решение CAS в отношении Шараповой, ВАДА уважает все решения, принятые CAS. ВАДА признает, что CAS тщательно изучил всю информацию и доказательства Шараповой, он вынес решение в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом.

Опрос

Считаете ли вы решение CAS по Шараповой справедливым?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

а кто там ваду спрашивает, признает ли не признает, суд решает

20:00

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ