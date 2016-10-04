ВАДА признает решение CAS сократить дисквалификацию Шараповой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) принимает и уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Сегодня CAS сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

ВАДА признает решение CAS в отношении Шараповой, ВАДА уважает все решения, принятые CAS. ВАДА признает, что CAS тщательно изучил всю информацию и доказательства Шараповой, он вынес решение в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом.