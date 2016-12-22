23:02 22 декабря | ТЕННИС

В пятницу Квитову выпишут из больницы

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Теннисистка Петра Квитова будет выписана из больницы в пятницу, сообщает BBC. 26-летняя чешка подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с ним она получила серьезные ранения.

Спортсменка перенесла операцию на левой руке, из-за которой она пропустит шесть месяцев. Врачи прописали Квитовой две недели постельного режима после того, как она покинет госпиталь. Квитова выиграла 19 турниров WTA, а также два Уимблдона. Этот год чешка закончила на 11-й позиции рейтинга WTA.

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