В пятницу Квитову выпишут из больницы

Теннисистка Петра Квитова будет выписана из больницы в пятницу, сообщает BBC. 26-летняя чешка подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с ним она получила серьезные ранения.

Спортсменка перенесла операцию на левой руке, из-за которой она пропустит шесть месяцев. Врачи прописали Квитовой две недели постельного режима после того, как она покинет госпиталь. Квитова выиграла 19 турниров WTA, а также два Уимблдона. Этот год чешка закончила на 11-й позиции рейтинга WTA.