В музее Нью-Йорка откроется выставка, посвященная Билли Джин Кинг

В Центре женской истории в Нью-Йорке откроется выставка, посвященная легендарной американской теннисистке Билли Джин Кинг, сообщает AP. Историческое общество Нью-Йорка в пятницу стало владельцем ряда ценных экспонатов, связанных с жизнью спортсменки. В их число входят документы, предметы, личные вырезки и фотографии Кинг, а также платье, которое она носила в 1974 году, в первом сезоне турнира World Team Tennis, соучредителем которого являлась.

Билли Джин Кинг - 39-кратная победительница турниров "Большого шлема", борец за равноправие мужчин и женщин в теннисе. В 1973 году она победила теннисиста Бобби Риггса, скептически высказывавшегося о женском теннисе. В 2006 году Национальный теннисный центр, принимающий US Open, был переименован в ее честь.

Выставка, посвященная Кинг, откроется ориентировочно весной следующего года.