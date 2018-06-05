В Бельгии задержаны 13 человек, подозреваемых в организации договорных теннисных матчей

Полиция Бельгии объявила о задержании 13 человек, которым вменяется организация договорных теннисных матчей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной прокуратуры страны.

Отмечается, что все задержанные пока ожидают допроса, решение об их аресте будет принято позже. По версии следователей, с 2014 года 13 человек, граждан Бельгии и Армении, организовывали договорные матчи на турнирах серий Futures и Challenger. Предполагаемые мошенники подкупали игроков, а полученные от нужных результатов деньги вывозили за границу.

В операции по поимке преступников участвовали следователи из Нидерландов, Германии, Болгарии, Франции и Словакии.