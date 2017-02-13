У Джоковича родится второй ребенок

В семье второй ракетки мира Новака Джоковича и его жены Елены ожидается прибавление. По информации газеты Blic, второй ребенок в семье Джоковича должен появиться на свет в августе, поэтому один из лидеров мужского тенниса пока не намерен объявлять об этом официально. Известно, что серб сообщил новость родителям и братьям на горнолыжном курорте Капаоник, где они провели несколько дней после матча Кубка Дэвиса с Россией. Супруга теннисиста там не присутствовала. Первенец Новака Джоковича Стефан родился в октябре 2014 года, после чего теннисист провел фантастический сезон-2015.