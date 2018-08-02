Томми Хаас: "Надаль мог стать звездой футбола"

Бывшая вторая ракетка мира Томми Хаас заявил, что Рафаэль Надаль мог стать великим футболистом. По мнению немецкого теннисиста, если бы испанец выбрал не теннис, а футбол, то у него бы получилось добиться успеха и в этом виде спорта.

- Надаль мог бы играть в футбол на высоком уровне, - цитирует Tennis World Хааса. - Посмотрите на его семью: его дядя, Мигель Анхель, играл в "Барселоне", поэтому и Рафаэль мог добиться многого, потому что он великий спортсмен.

Испанец Рафаэль Надаль удерживает лидерство в рейтинге АТР.