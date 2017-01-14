TIU получила 292 заявки на подозрительные матчи в 2016 году

TIU выразила обеспокоенность увеличением количества подозрительных матчей за последний год, сообщает SBC news. Однако сама организация отмечает, что не все подозрительные встречи являются договорными.

В 2016 году было получено 292 предупреждения о подозрительных встречах, что на 20 процентов больше показателей 2015 года – 246. Причем восемь из этих заявок были получены со встреч "Большого шлема", матчей ATP и WTA. 96 из 292 предупреждений были получены в период с июля по сентябрь, когда проходят два турнира "Большого шлема" – "Уимблдон" и открытий чемпионат США.

Организация ввела новые правила с 2017 года, по которым спортсмен может быть дисквалифицирован на неопределенный срок в связи с подозрением в договорных матчах. Ранее спортсмены получали дисциплинарное уведомление.