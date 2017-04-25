Тим вышел в третий круг турнира в Барселоне

Состоялись матчи первого и второго круга турнира в Барселоне. Австриец Доминик Тим вышел в третий круг, обыграв британца Кайла Эдмунда.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тим (Австрия, 4) – Эдмунд (Великобритания) – 6:1, 6:4

Сугита (Япония, LL) – Гаске (Франция, 9) – 4:6, 6:3, 7:6(7:3)

Зверев А. (Германия, 8, WC) – Альмагро (Испания) – 7:6, 4:6, 6:4

Первый круг

Басилашвили (Грузия) – Даниэль Т. (Япония, Q) – 6:3, 6:1

Чон Хен (Корея, Q) – Истомин (Узбекистан) – 6:4, 6:4

Штруфф (Германия) – Эрбер (Франция) – 7:5, 6:3

Томич Б. (Австралия) – Браун (Германия) – 7:5, 4:6, 6:2