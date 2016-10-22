12:07 | ТЕННИС

Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

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Шамиль Тарпищев в субботу был переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР) на четыре года, сообщает "Р-Спорт". Голосование прошло во время отчетно-выборной конференции ФТР в Москве. За кандидатуру Тарпищева было отдано 85 голосов, 1 голос был подан против при одном воздержавшемся.

Ранее в ходе конференции была единогласно утверждена концепция развития тенниса в России до 2030 года и признана удовлетворительной деятельность федерации за отчетный период – с октября 2013 года по октябрь 2016-го.

Тарпищев был назначен президентом Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года – Общероссийская общественная организация "Федерация тенниса России", ФТР) в 1999 году.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161022/1111147677.html

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