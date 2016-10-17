11:57 | ТЕННИС

Тарпищев ожидает роста посещаемости теннисного "Кубка Кремля" по сравнению с 2015 годом

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что ожидает увеличения посещаемости "Кубка Кремля" в 2016 году по сравнению с предыдущим розыгрышем турнира. Международный турнир проходит в Москве с 17 по 23 октября.

– Если в прошлом году посещаемость была 68 тысяч зрителей, то в этом году я жду больше, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Считаю, что в этом году у нас будет не менее двух побед из четырех возможных, а народ в отличие от Запада у нас идет на своих. Я думаю, что подогрев интереса к турниру из-за того, что очень много молодежи нашей. Они зазвучали на международной арене, так что есть на кого смотреть и за кого болеть. Я думаю, что кто-то из молодых сегодня выстрелит.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161017/1110897832.html

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