Тарпищев и Чагин награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент ФТР Шамиль Тарпищев и руководитель команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, сообщает официальный портал правовой информации.

Тарпищев получил государственную награду "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу". Чагину орден присвоен "за большой вклад в победу команды "КАМАЗ-мастер" в международных ралли-марафонах "Дакар-2017" и "Африка Эко Рейс-2017"

Начальник конструкторско-технологического отдела некоммерческого партнерства "КАМАЗ-Автоспорт" Сергей Савостин удостоен ордена Александра Невского.