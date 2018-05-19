14:27 | Теннис

Свитолина обыграла Контавейт и вышла в финал турнира в Риме

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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла эстонку Анетт Контавейт (6:4. 6:3) в 1/2 финала турнира в Риме (Италия). Игра продолжалась один час и 15 минут.

Во втором полуфинале сыграют россиянка Мария Шарапова и румынка Симона Халеп. Начало матча в 18.00 по Москве.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 4) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/11/2/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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За Арсеналий с децтва!))

Элинка хороша.) Думаю и в финале она проблем не испытает.) Самая сильная игра на турнире.)

14:37

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