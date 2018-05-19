Свитолина обыграла Контавейт и вышла в финал турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла эстонку Анетт Контавейт (6:4. 6:3) в 1/2 финала турнира в Риме (Италия). Игра продолжалась один час и 15 минут.
Во втором полуфинале сыграют россиянка Мария Шарапова и румынка Симона Халеп. Начало матча в 18.00 по Москве.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Элина Свитолина (Украина, 4) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:4, 6:3
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За Арсеналий с децтва!))
Элинка хороша.) Думаю и в финале она проблем не испытает.) Самая сильная игра на турнире.)
14:37