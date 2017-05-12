Светлана Кузнецова: "Я позволяла Младенович диктовать условия на корте"

Россиянка Светлана Кузнецова после поражения от француженки Кристины Младенович в полуфинале турнира WTA в Мадриде отметила, что позволила сопернице владеть инициативой. Теннисистка также подчеркнула, что не смогла должным образом настроиться на игру.

– Главной проблемой в сегодняшнем матче была длина ударов Младенович, – цитирует WTA Insider Кузнецову. – Она очень здорово принимала, а я била коротко и позволяла ей диктовать свои условия на корте, владеть инициативой. Я не была настолько настроенной на эту игру, насколько должна была.

В финале Младенович сыграет с румынкой Симоной Халеп.