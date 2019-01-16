Светлана Кузнецова: "Хорошая физическая форма еще не залог успеха в теннисе"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в своем Инстаграме дала совет начинающим спортсменам. Она подчеркнула, что психологическая подготовка не менее важна, чем физическая.

– Друзья, очень много получаю сообщений в директ с одним и тем же вопросом: как справиться с волнением и обрести веру в себя, – написала Кузнецова. – В связи с этим родился этот пост.

Думаю, что он прежде всего для молодых ребят, которые встают на нелегкий, но очень благородный путь профессионального спортсмена. Меня очень радует рвение детишек прогрессировать и самим решать свои проблемы, прежде всего психологические.

Важно понимать, что нервничать и переживать – это абсолютно нормально!

Я думаю, что большинство спортсменов сталкивались с этим и в этом нет ничего зазорного. Теннис – очень разноплановая и интересная игра. Мнение, что многочисленные часы, проведенные за физическими нагрузками (теннисными или ОФП), решат все проблемы и сделают из вас чемпионов – ошибочно.

Зачастую талантливые ребята с отличной техникой проигрывают по сравнению с теми, кто просто уверен в себе или не сомневается в своих силах. Хорошая физическая форма не залог успеха.

Я видела не раз очень много талантливых теннисистов, чья карьера была не так удачна, только лишь потому что они не смогли совладать с собой. Всему нужно уделять должное внимание и все возможно развить!

Очень важно иметь профессионала в психологической подготовке так же, как и теннисной и физической.