Стивенс рассказала, почему не часто кричала во время полуфинала "Roland Garros" с Кис

Слоун Стивенс подвела итоги полуфинала "Roland Garros" с Мэдисон Кис (6:4, 6:4) и рассказала, почему радостно вскрикивала реже, чем обычно, и как восстанавливалась после тяжелой травмы. Американка получила повреждение стопы на Олимпиаде-2016 и вернулась на корт лишь через 11 месяцев, в конце 2017 года.

- Играть с Кис странно. Мы не так много радостно выкрикивали по ходу матча, так как очень уважаем друг друга. Но мы всегда сражаемся на корте, и матчи получаются отличными, - цитирует официальный сайт тура Стивенс. - После US Open началось мое возвращение, и я провела лишь 4-5 турниров. Я старалась вновь войти в ритм выступления. После US Open реальность сразу же настигла меня. Но я смогла собраться и стала играть лучше.

В финале "Roland Garros", который пройдет 9 июня, Стивенс встретится с Симоной Халеп.