Спортивный адвокат считает справедливым сокращение дисквалификации Шараповой

Спортивный адвокат из США Пол Грин поддержал решение CAS сократить срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой. Специалист также обратил внимание на то, что спортивная общественность ранее уже сталкивалась с подобными прецедентами.

– Я считаю, что Спортивный арбитражный суд принял правильное решение с юридической точки зрения, – приводит слова Грина New York Times. – Уже были подобные прецеденты, можно вспомнить случаи теннисистов Марина Чилича и Виктора Троицки. В 2013 году их дисквалификации были сокращены на 5 и 6 месяцев соответственно.

Напомним, что в марте 2016 года Шарапова сообщила об обнаружении в ее допинг–пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австрали–2016, мельдония. С 1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство включило милдронат в число запрещенных препаратов. Россиянка не смогла принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также пропустила три турнира серии "Большого шлема".