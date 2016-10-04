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Спонсор Шараповой рассчитывает возобновить с ней сотрудничество

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Производитель спортивной экипировки Nike рассчитывает возобновить сотрудничество с Марией Шараповой. В начале марта компания приостановила сотрудничество с россиянкой, после того, как в ее крови был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Шараповой с 24 до 15 месяцев, она сможет принимать участие в соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

– Мы рады, что Мария в апреле вернется в свой любимый спорт, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы Nike. -Мы рассчитываем сотрудничать с ней и разделять будущие победы как на корте, так и за его пределами.

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http://tass.ru/sport/3678115

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