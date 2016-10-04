Спонсор гордится, что всегда поддерживал Шарапову

Известный производитель спортивной экипировки Head поздравил Марию Шарапову с тем, что решением CAS ее дисквалификация за употребление мельдония была сокращена с двух лет до 15 месяцев. Отметим, что голландско-австрийская компания не отказалась от сотрудничества со спортсменкой после ее отстранения. Россиянка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

"Мы хотим поздравит Марию Шарапову с решением CAS, и мы очень рады, что она вернется на корт в апреле следующего года. Мы гордимся тем, что были с Марией по правильным причинам в течение этого тяжелого времени", – говорится в заявлении пресс-службы компании.