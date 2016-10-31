Софья Жук выиграла турнир ITF в Мексике

Чемпионка юниорского Уимблдона-2015 16-летняя Софья Жук выиграла турнир ITF с призовым фондом 50 000 долларов в мексиканском Тампико. Россиянка, попавшая в основную сетку благодаря предоставленной организаторами wild card, во втором круге взяла верх над второй "сеяной" Далилой Якупович из Словении, а в финале переиграла соотечественницу Варвару Флинк – 6:3, 6:4. Это четвертая и самая крупная победа Жук в ITF, до этого она выигрывала только турниры с призовым фондом 10 000 долларов. Благодаря успеху в Мексике 16-летняя теннисистка поднялась с 518-го на 297-е место в рейтинге WTA.